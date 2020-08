Yamandú Orsi: "La Intendencia debe ayudar para generar más inversión y trabajo"

El domingo 27 de setiembre la ciudadanía deberá elegir a 19 intendentes. En Canelones hay ocho candidatos que se presentan para la elección que determinará quien ocupará el máximo cargo del departamento. Actualidad, continuando su ciclo con los candidatos, en esta edición entrevista al exintendente Yamandú Orsi.

Es profesor de Historia, fue almacenero durante 22 años en el comercio familiar, alternando con sus estudios y la docencia. Está casado y tiene dos hijos. En política, militó en el MLN, actualmente pertenece al Movimiento de Participación Popular (MPP), fue electo intendente de Canelones en las elecciones de 2015 y renunció para hacer campaña por su reelección como candidato único del Frente Amplio. Promete volver con cambios, “porque el mundo ha cambiado, el país y el departamento también”.

Yamandú Orsi comenzó la entrevista asegurando que de ganar, su gestión será de continuidad, pero también de cambios. “Yo pertenezco a la fuerza política que es el Frente Amplio, soy parte de este proyecto. Fui 10 años secretario general con Marcos Carámbula y, como he dicho, cuando he recorrido durante todo el mes de febrero cerca de 30 comités de base con los vecinos frenteamplistas de todo el departamento, lo que me imagino con mi equipo es una gestión de continuidad, pero de cambios también. Creo que si hiciera lo mismo la gente me mataría y con razón. Si hiciera exactamente lo mismo que hicimos durante estos pasados cinco años. Porque no somos los mismos y porque el mundo ha cambiado, el país y el departamento también. El impacto de la pandemia en el trabajo de todos nos demanda buscar soluciones nuevas y ser originales y creativos a la hora de encontrar alternativas laborales para toda la gente que vive en el departamento. Pero básicamente es porque soy parte de un proyecto y entiendo que lo que estamos planificando para Canelones excede a mi fuerza política. Por lo que tengo entendido hay gente de todos los partidos que en lo departamental vota a uno y en lo nacional a otro y es respetable. Es más yo he sido partidario de diferir en el tiempo las elecciones de los municipios con la Intendencia porque la gente tiene más libertad pero no me llevan mucho el apunte con eso”, señala.

Consultado sobre la diferencia entre su propuesta de gobierno y la administración actual de Montevideo, nos explicó que “son departamentos muy diferentes. Fui intendente y aspiro a ser reelecto porque así me postuló mi fuerza política a ser reelecto en un departamento que tiene 540 mil habitantes, más de 100 centros poblados y 30 municipios. En Montevideo hay ocho municipios. Hay realidades muy diferentes, se complementan y se diferencian. Sin dudas que hacemos cosas con Montevideo y no tengo la menor duda y es necesario que hagamos más. Yo soy partidario de darle carne a esa idea que aprendí en España, en Barcelona en particular, de que funcione el área metropolitana de verdad, integrando Montevideo, Canelones, San José... como ahora el sistema de transporte ha sido una experiencia piloto en esto pero me parece que se puede hacer mucha más actividad en forma conjunta. Podemos complementar mucha cosa con Montevideo”.

En el caso de ser electo, Orsi así define su gestión “a veces las palabras pueden significar un concepto único. Decir algunas palabras puede ser simplificar mucho y en las simplificaciones como en las generalizaciones a veces 'se hunden los petizos' dicen. Me parece que tener mucha empatía con lo social, quisiera equivocarme pero me parece que desde el punto de vista social ya estamos en una situación de desempleo de más de dos dígitos, 200 mil personas en el seguro de paro, 20 mil despedidos es cuatro veces más –en términos de seguro de paro- que en el peor momento de la crisis del 2002. La emergencia social está en primer plano. Y además de dar respuesta al ABC clásico, alumbrado, barrido y caminería, me parece que debemos hacer un énfasis especial poniendo mucha cabeza buscando que el Estado coordine, que la Intendencia ayude y no moleste para que se genere más inversión y más puestos de trabajo”.

Consultado respecto a si contempla adecuación de los tributos o algún tipo de amnistía con el fin de recuperar a los deudores, Orsi afirmó “amnistía jamás, está prohibido en nuestro lenguaje”.

Aseguró que “estamos afinando números, estudiando y proyectando lo que puede ser el quinquenio con un escenario absolutamente nuevo. Las previsiones que podíamos tener hasta el 13 de marzo eran unas y ahora son otras, entre otras cosas porque al primer mes, segundo cayó la recaudación de la intendencia en un 50%. Es un escenario complejo que nos obliga a ser originales. Naturalmente la recuperación de morosos es una actividad permanente en la Intendencia. Habrá que buscar también formas de que lo que tiene que ser cobrado por la comuna sea cobrado efectivamente. Teníamos una morosidad cuando entramos del 60% ahora tenemos del 30%. Hay que mejorar pero respecto a nuevos planes prefiero que llegue el momento de la elección y la ciudadanía se pronuncie y en caso de ser electo buscar cuál es la mejor forma de ajustar los números”.

Le preguntamos al candidato del Frente Amplio sobre cuales serían sus primeras resoluciones en el caso de ser electo. “Estamos pensando en una idea tipo 'Plan 7 zonas' en donde veamos que hay más vulnerabilidad donde la Intendencia haga un abordaje integral para palear situaciones en materia social, de servicio de recreación en distintas zonas del departamento. Eso es algo a lo que estamos poniéndole mucho foco. Además, estamos pensando así como en el área de la inversión ya se está haciendo de simplificar el acceso a los proyectos de inversión dándonos un plazo para responder, obligándonos a nosotros mismos a actuar con mayor celeridad para darle respuesta al inversor estamos pensando de qué manera podemos facilitar eventualmente un fideicomiso o no contribuir a que las inversiones en el departamento se concreten. Estamos analizando fórmulas, vamos a tener experiencias extranjeras, analizando con nuestros técnicos y nuestro equipo de asesores. Es importante mirar las buenas prácticas para que se concrete más inversión y más trabajo para la gente”.

A modo de resumen, le invitamos al candidato Prof. Yamandú Orsies a dar su mensaje a los vecinos de Canelones y nos expresó:

“Yo creo que esta situación desgraciada de la pandemia que nos ha tocado, que no elegimos y que somos espectadores con algunos cuidados, ha puesto el tema de la familia y el compartir y aprovechar los momentos sobre la mesa. En este período, al principio sobre todo, las familias se han juntado más, a cocinar más, los padres hemos tenido más tiempo para estar con nuestros niños. El objetivo del ser humano es ser feliz. Todo lo que haga la Intendencia para que la gente de mi departamento sea feliz contará con mi apoyo y mi respaldo. Dicho de otro modo, a mí me quedó grabado porque soy padre que no hay frustración más grande para un niño ir a una placita y que la hamaca esté rota. No nos podemos permitir que nuestros gurises no tengan un espacio de recreación con sus pares, con su familia. Ya estamos privados de otros procesos de socialización por la pandemia”.

“No hay derecho, no tiene 'goyete' que un gurí vaya a una plaza y no pueda jugar porque la hamaca está rota. Estamos pensando que esto funcione y funcione bien”, concluyó el candidato Yamandú Orsi.