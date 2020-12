Orsi destacó las medidas que está tomando la Intendencia a raíz de la emergencia sanitaria

El intendente Yamandú Orsi se refirió a las medidas que está tomando la Intendencia de Canelones en el marco de la emergencia sanitaria. Destacó el trabajo en el territorio de cada municipio y aseguró que continuarán en línea con las recomendaciones del Gobierno Nacional.

El jerarca de Canelones dijo que de esta situación se sale en clave democrática y que esto implica empoderar a la gente para que lideren en el territorio. En este sentido, resaltó que Canelones tiene un departamento 100 % municipalizado, con experiencia en comités locales de emergencia, y que estos son los aspectos que se van a aprovechar.

“Tenemos estrategias de comunicación desplegadas en el territorio y todos los recursos de la Intendencia están al servicio de la gente, siempre peleando para que de esto surjan políticas de Estado”, indicó en VTV Noticias. Asimismo, declaró que en el Congreso de Intendentes plantearon la propuesta de monitoreo de la situación a nivel del Senado, lo que demuestra que esto no es una cuestión de partidos, sino de país.

En referencia a la llegada de turistas al departamento, Orsi indicó que los pasos a seguir los resolverán en conjunto con el Centro Coordinador de Emergencia, donde el Ministerio de Salud Pública tiene la potestad. “La Departamental de Salud es nuestra guía en este caso. El Centro Coordinador funciona semanalmente y ahí van surgiendo las políticas”, explicó.

A su vez, señaló que los guardavidas de Canelones van a jugar un rol fundamental este verano, ya que serán quienes actualizarán la información de la plataforma del Sistema Integrado de Monitoreo de Aguas y Playas de Canelones (SIMAS), no sólo en relación con la calidad de las aguas, sino también en cuanto a la aglomeración que haya en cada una de las bajadas. “Eso va a ayudar a la gente a la hora de tomar decisiones cuando vaya a las playas”, recalcó.

Dijo, además, que la Intendencia está alineada al Ministerio de Salud, con todos los recursos a su disposición. “Nos pidieron para Ciudad de la Costa un móvil para hacer los hisopados y de inmediato pusimos un Móvil Canario de Salud para eso. Y así seguirá siendo”, aseguró.

El intendente resaltó que entre el Centro Coordinador de Emergencia, que verticaliza, y los municipios, que hacen un gran despliegue territorial, Canelones tiene una muy buena red.

En otro orden, opinó que hay decisiones de carácter nacional en cuanto a la pandemia que, a su criterio, deberían repensarse. “Es un tema muy difícil, porque a veces decirle a la gente que no salga es decirle a la gente que no trabaje, y eso es algo que nos supera y que tiene que ver con decisiones de carácter nacional que deberíamos repensar, tiene que ver con los recursos que la gente tiene que recibir si es que, en algún momento, tenemos que replegarnos y no ir a trabajar”, manifestó.

En este sentido, dijo que ya no estamos en marzo, que la gente no tiene los mismos recursos que tenía antes y que, por eso, vale la pena analizar de nuevo el ingreso por persona. “Esto también es política de Estado y, entre todos, tenemos que tratar de pensar si no habrá que encaminarse por ese lado”, concluyó sobre el tema.