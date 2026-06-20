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Lanzan en Parque Artigas Campaña contra el viejismo y la discriminación a los adultos

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Saturday, 20 June 2026 14:17

Una jornada de sensibilización reunió a unas 150 personas mayores de diversos municipios en el auditorio del Parque Artigas, en Las Piedras, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. En el encuentro se presentó la campaña departamental contra el viejismo proyectada hacia el año 2030.

Bajo la consigna “Canelones dice sí a las personas mayores, no al viejismo y la discriminación”, esta iniciativa promueve valores vinculados al respeto, la escucha y el reconocimiento de los derechos de esta población. Su objetivo principal es combatir las prácticas discriminatorias basadas en la edad e instalar una mirada positiva sobre el envejecimiento.

El evento integró propuestas culturales y el debate sobre los derechos del sector. Carlos García, responsable del Área de Personas Mayores, detalló el enfoque de la iniciativa: “Sí a escuchar, no a invisibilizar, sí a respetar, no a infantilizar, sí a cuidar y no abandonar. Estos conceptos los vamos a desarrollar durante todo este tiempo en las distintas actividades que realicemos”.

La alcaldesa interina Mirta Correa destacó la composición de las actividades, explicando que “se presentó la obra de teatro 'La mujer invisible' a cargo del grupo 2X3 Teatro, una muestra de danza de la Asociación Down y el espectáculo musical de Carlos Acosta. Fue una tarde muy emotiva para las personas mayores”.

Finalmente, María Julia Lemes, integrante de la Red de Adultos Mayores, reflexionó sobre los estereotipos de edad y las necesidades actuales de esta población, manifestando que “El viejismo es la infantilización, el querer cuidar más allá de lo que la persona necesita. A esta altura necesitamos otra cosa: compañía, que se nos tenga en cuenta, que se nos diga sí a nuestra existencia”.

Foto: Intendencia de Canelones

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