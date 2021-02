Intendencia presentó protocolo para la realización de espectáculos públicos

La Intendencia de Canelones, a través del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED), aprobó un nuevo protocolo para la realización de espectáculos públicos en espacios cerrados o abiertos delimitados, con aforo acorde a la distancia física necesaria y tomando como referencia 5 m² por persona y dos metros de separación entre los asistentes. Los eventos no podrán excederse de la una de la mañana y el lugar deberá quedar libre de público antes de las 2:00 AM.

El director de Cultura, Sergio Machín, señaló que es una muy buena noticia para Canelones y para el sector cultural, porque se reactiva algo que estaba paralizado desde hace un año. “Es muy importante, porque hay muchos artistas que estaban parados y esto es una manera de comenzar”, indicó.

Con respecto a las medidas tomadas, el jerarca dejó claro que “están basadas en normas sanitarias ya aprobadas en protocolos anteriores de otras actividades compatibles”.

Además, Machín informó sobre algunas de las disposiciones que se establecieron en el nuevo protocolo. “El organizador deberá capacitar a su personal sobre cómo deben actuar dentro de este protocolo; se recomienda a las personas de riesgo que no asistan a estos eventos, también se pone énfasis en la limpieza frecuente de las zonas a las que accedan el público y el personal y, por supuesto, las medidas que ya se vienen tomando, como el uso de tapabocas, el control de temperatura y todo lo que hace a la seguridad sanitaria”, expresó.

MEDIDAS A CUMPLIR

Desde el CECOED se informa que no se podrá bailar en los espacios destinados a los espectadores, que el público deberá permanecer en sus asientos, que no se podrá exceder el aforo establecido y que estará prohibido el no uso de tapabocas (salvo para artistas en escena y personas consumiendo en mesas y/o plazas de comidas).

La continuidad o interrupción de los servicios quedará sujeta a la evaluación que realicen las autoridades al cumplimiento del presente protocolo y a la evolución de la curva de contagio de la pandemia. La interrupción o suspensión de las actividades será sin derecho a indemnización de especie alguna.

Formulario para solicitar autorización

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBYpCqY4lAvWeiOPrnac4WLhDsOcwOhp_DCPM5FwrCC6I7KQ/viewform