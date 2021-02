Cementerio de Las Piedras incorpora servicio gratuito de sala velatoria para familia de escasos recursos económicos

La Intendencia de Canelones, a través de la Dirección de Necrópolis, incorpora un servicio gratuito de una sala velatoria, destinado a familias de escasos recursos en el Cementerio de Las Piedras.

La Directora de Necrópolis, Alba Alicia Garreta, comentó que era un anhelo contar con un servicio gratuito de estas características en la ciudad de Las Piedras. "Actualmente tenemos salas en Atlántida y Progreso y esta sería la tercera. Hay un proyecto a futuro que estamos pensando en Pando", aseguró.

Este es el resultado de un fuerte trabajo que lleva adelante la Intendencia de Canelones en materia de infraestructura, reacondicionamiento y mejoras en los cementerios municipales.

El espacio se ubica lindero al cementerio de Las Piedras y cuenta con dos baños, una kitchenette y una pequeña sala de espera. Se prevé que próximamente se realizará la colocación de su equipamiento para que pueda comenzar a funcionar.

Garreta destacó que "es muy importante contar con salas velatorias municipales, esto permite que las personas con menos recursos puedan tener un velatorio digno".

Igualdad y calidad en las necrópolis de Canelones

Desde la Intendencia de Canelones se lleva adelante un proceso y un trabajo permanente de articulación con todos los municipios. En este sentido, se prioriza el acompañamiento para que todas las familias puedan tener acceso en igualdad de condiciones para transitar la despedida de un ser querido.

Sobre esto, el Director General de Administración de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoín, afirmó que "estas instalaciones y todas las que se vienen haciendo desde hace varios años tienen como objetivo lograr un mejor acceso a las personas que no pueden hacerlo de otra manera". Además, subrayó que "esto no recae en la calidad del servicio; que sea gratuito no puede implicar que sea de menos calidad".