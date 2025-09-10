Autoridades y productores rurales se reunieron para combatir el abigeato en Los Cerrillos

Details Wednesday, 10 September 2025 14:27

En Los Cerrillos, productores rurales y autoridades policiales se reunieron para analizar la creciente problemática del abigeato en la región.

La actividad, organizada por el Centro de Convivencia y Monitoreo Canario y la Dirección de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones, contó con la participación de la Dirección Nacional de Policía Rural y la Jefatura de Policía local.

Durante el encuentro, los asistentes intercambiaron experiencias y propusieron medidas conjuntas para prevenir los robos de ganado. Nicolás Guillenea, director del Centro de Convivencia y Monitoreo Canario, mencionó “la creación de una campaña de prevención dirigida a la población, que tenga como objetivo generar conciencia sobre el consumo de carne de faenas clandestinas y los riesgos sanitarios que esto conlleva”.

Además, se planteó coordinar con la Dirección de Contralor para reforzar el control sobre la venta de carne en el departamento.

Desde la Policía Rural, Fabio Cossio destacó las dificultades de patrullar zonas rurales debido a la extensión y condiciones de los caminos, y aseguró que se reforzará la presencia policial y se facilitarán contactos directos para los vecinos afectados.

El área fue elegida para este primer foro por ser una de las más afectadas por estos delitos, ya que allí se produjo recientemente el robo más significativo del departamento, con 62 ovejas sustraídas.