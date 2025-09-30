Menor subió video íntimo de un amigo mientras mantenía sexo

Details Tuesday, 30 September 2025 14:24

Un adolescente de 17 años fue sancionado por la Justicia con una medida socioeducativa por el delito de divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo. La sanción se produjo tras la denuncia de un joven que fue grabado sin su consentimiento.

El 23 de agosto, un joven se presentó ante efectivos de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Santa Rosa, manifestando que un amigo había filmado un video de él mientras mantenía relaciones sexuales. La grabación, realizada un mes antes en la casa de la víctima, se había hecho viral.

El agresor admitió ante las autoridades haber filmado el video y haberlo compartido con una amiga, lo que provocó su difusión.

Tras el proceso judicial, el adolescente fue encontrado responsable de una infracción grave a la ley y se le impuso una medida socioeducativa no privativa de la libertad, en régimen de libertad asistida, con una duración de 8 meses. La supervisión de la medida estará a cargo del INAU.