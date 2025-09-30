Thursday, 02 October 2025

 
TITULARES

Menor subió video íntimo de un amigo mientras mantenía sexo

Details
Tuesday, 30 September 2025 14:24

Un adolescente de 17 años fue sancionado por la Justicia con una medida socioeducativa por el delito de divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo. La sanción se produjo tras la denuncia de un joven que fue grabado sin su consentimiento.

El 23 de agosto, un joven se presentó ante efectivos de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Santa Rosa, manifestando que un amigo había filmado un video de él mientras mantenía relaciones sexuales. La grabación, realizada un mes antes en la casa de la víctima, se había hecho viral.

El agresor admitió ante las autoridades haber filmado el video y haberlo compartido con una amiga, lo que provocó su difusión.

Tras el proceso judicial, el adolescente fue encontrado responsable de una infracción grave a la ley y se le impuso una medida socioeducativa no privativa de la libertad, en régimen de libertad asistida, con una duración de 8 meses. La supervisión de la medida estará a cargo del INAU.

RECIENTES

Muestra en homenaje al artista Germán Cabrera

October 02, 2025

Orsi visitará al papa, al presidente de Italia, y estará en el aniversario de la FAO

October 02, 2025

Movimiento La Huella celebró 50 años con foco en las infancias y los más vulnerables

October 02, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.