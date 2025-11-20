Nueva edición del Festival Nacional de la Empanada y el Vino en Progreso

Details Thursday, 20 November 2025 14:32

La 11.ª edición del Festival Nacional de la Empanada y el Vino, que ya es un ícono de la ciudad de Progreso, tuvo música, concurso gastronómico, degustación de vinos y mucha diversión para toda la familia.

El alcalde del Municipio de Progreso, Claudio Duarte, destacó que “es un movimiento comercial pero también un movimiento cultural para nuestra ciudad que todo el mundo lo espera año a año. Es organizada por los vecinos y vecinas, por una comisión bastante consolidada que lleva mucho esfuerzo”.

Además, explicó que “esta fiesta se hace en el marco del aniversario de Progreso. Este año cumplimos 154 años el 15 de noviembre. Y el Festival Nacional de la Empanada y el Vino llegó para quedarse”, afirmó.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, visitó el festival en la tarde del sábado 15 y dialogó con los participantes del concurso gastronómico que premia la mejor empanada. Legnani también recorrió los stands de emprendedores, gastronómicos y la recreación de una escuela rural que se levantó en el centro del festival.

En el sitio web de la comuna señalan que Gabriela, una de las participantes del concurso gastronómico, presentó dos variedades de empanadas: “una de pollo y otra de carne. Una está en reducción de vino blanco, que es la de pollo, y la otra, que es la de entrecot, que vendría a ser la criolla”.

Por su parte, Rosana, otra de las participantes, presentó una empanada “criolla, de carne cortada a cuchillo, en una reducción de vino tinto, y otra de entraña”.

Además del concurso gastronómico, hubo stands de venta de distintas variedades de empanadas. Leonela, de Pasteles Punta, comentó que vendían empanadas “tanto fritas como al horno” y agregó que “al horno tenemos más de 15 variedades”, así como ofertas vegetarianas y veganas.

Foto: Facebook del Municipio de Progreso