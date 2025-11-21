Saturday, 06 December 2025

 
Inauguración de la nueva Plaza de Pocho

Details
Friday, 21 November 2025 19:32

El pasado lunes 17 de noviembre inauguraron un espacio público en el Barrio Santa Isabel, un proyecto fue largamente esperado y construido en conjunto con la comunidad.

La Plaza de Pocho, es un sueño anhelado por los vecinos del barrio Santa Isabel, donde desde el lunes cuentan con un espacio diseñado en parte por la propia comunidad, que aportó su visión a través de dibujos y maquetas elaborados por escolares y sus padres, con ideas que fueron incorporadas en el desarrollo del proyecto.

En el acto de inauguración estuvieron presentes vecinos, vecinas, maestras y escolares de quinto y sexto año de las escuelas Nº 277 y Nº 189 de Santa Isabel, copartícipes de esta construcción colectiva, que desde ahora será el nuevo centro de actividades del barrio.

La alcaldesa Romina Espiga destacó que este espacio “fue pensado y desarrollado junto a las vecinas y vecinos de Santa Isabel y del Barrio Obelisco”, quienes participaron activamente en todo el proceso.

En la inauguración estuvieron presentes las escuelas que formaron parte del proyecto, ya que alumnos y docentes contribuyeron con ideas, actividades y trabajos para dar forma a este nuevo punto de encuentro.

La alcaldesa recordó que “este proyecto comenzó en el período pasado y hoy, como nuevo Concejo, nos tocó inaugurar un espacio que siempre fue referencia en el barrio”.

Antiguamente el lugar era conocido como “el campo de Pocho”, en honor al Pocho Moreira, un vecino muy querido que cuidaba el lugar. “En asambleas comunitarias se resolvió mantener su esencia y darle como nombre ‘Plaza de Pocho’, decisión que refuerza la identidad barrial y el reconocimiento al vecino”, dijo Espiga.

Durante la inauguración, familiares de Pocho participaron de un momento muy emotivo al plantar un árbol en su memoria, gesto que simboliza raíces, cuidado y continuidad.

“La inauguración de la Plaza de Pocho representa un nuevo punto de encuentro para la comunidad y un ejemplo de cómo la construcción colectiva fortalece el sentido de pertenencia en los barrios de Canelones”, finalizó la alcaldesa de Las Piedras.

La jornada contó, además de la alcaldesa, con la presencia del intendente de Canelones, Francisco Legnani, el secretario general, Pedro Irigoin, los prosecretarios generales, Diego Núñez y Sandra Saffores, el director general de Espacios Públicos, Eugenio Castro y el exalcalde de Las Piedras, Gustavo González.

