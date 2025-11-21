El servicio de guardavidas comenzará a funcionar a partir del 29 de noviembre

Details Friday, 21 November 2025 19:02

El servicio de guardavidas en las playas de Canelones quedará activo durante los días 22 y 23 de noviembre en formato de fin de semana, y luego funcionará de manera continua desde el 29 de noviembre hasta el 8 de marzo, entre las 10:30 y las 19:30 horas.

El operativo estará a cargo de una brigada integrada por 210 trabajadores, distribuidos en 82 puestos; 76 de ellos ubicados a lo largo de los 70 kilómetros de costa oceánica, y los restantes en zonas del río Santa Lucía.

Durante este miércoles se llevó a cabo la instancia evaluatoria del personal, luego de un proceso que incluyó una revisión médica, la entrega de documentación que certificara su condición física y una evaluación psicológica.

El director general de Deportes, Luis de Melo, llamó a la población a acompañar la tarea del cuerpo de guardavidas y subrayó que la forma más segura de hacerlo es “estar cerca de su torre. Tenemos 70 kilómetros de costa y 76 torres, por lo tanto, cuando un vecino baja, mira hacia el costado y a unos 300 o 400 metros va a encontrar una torre. Hay que acercarse hasta allí, sentarse, poner una sombra y disfrutar de la playa”.

De Melo también reparó en la preparación necesaria para desempeñar la función, al señalar que, además del trabajo preventivo que consiste en orientar a los usuarios sobre cómo desplazarse en el agua y en la arena, pueden surgir situaciones que requieran intervenciones inmediatas. En ese sentido, sostuvo que “en algún momento se da la situación en la que tienen que actuar, con algún rescate, y tienen que estar permanentemente moviéndose”.

Para acceder a estos puestos dentro de la Intendencia de Canelones, se exige tener aprobado el curso del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y contar con entre 18 y 35 años al momento del ingreso.