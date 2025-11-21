Formalizado por un copamiento en La Paz

Details Friday, 21 November 2025 19:31

La Jefatura de Policía de Canelones, mediante el Área de Investigaciones de la Jefatura Operacional I, aclaró un copamiento registrado el pasado 2 de noviembre en una vivienda ubicada sobre la Ruta 48, bajo jurisdicción de la Seccional 5 de La Paz.

De acuerdo con la denuncia, cuatro individuos con vestimenta similar a la policial, pasamontañas y guantes irrumpieron en la casa, simularon un allanamiento y, tras ingresar, redujeron a los dos ocupantes (un hombre de 52 años y una mujer de 46 años). Ambos fueron inmovilizados con precintos plásticos y esposas tipo grillete.

Las pericias de Policía Científica, junto con el análisis de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, permitieron obtener elementos que vinculaban a los responsables con el hecho.

El 19 de noviembre, durante un operativo efectuado en una vivienda de Montevideo, efectivos policiales detuvieron a R. R. C., de 49 años (poseedor de un antecedente penal por un delito de depósito de estupefacientes). En la intervención se incautó un automóvil Chevrolet Agile, cinco teléfonos celulares, sustancia vegetal, una balanza de precisión, una mira telescópica y diversas prendas de vestir. La víctima reconoció parte de los objetos recuperados como pertenecientes a su propiedad.

Puesto a disposición de la sede judicial, el implicado fue formalizado "por un delito de rapiña con privación de libertad (copamiento)" y, como medida cautelar, se dispuso su prisión preventiva por 120 días.