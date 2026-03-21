La asociación de apoyo confirma que están los fondos necesarios para continuar el techado y reparación de la piscina pública

Details Saturday, 21 March 2026 14:37

La asociación de apoyo de la plaza de deportes 18 de Mayo se mostró optimista en que llegarán los fondos necesarios para finalizar las obras del techado de la piscina y la reparación de una importante fisura por donde filtra el agua.

Actualidad dialogó con el presidente de la asociación, Carlos Alarcón, y las integrantes Mirta Torres, Aurora Sánchez y Susana Placeres.

Sobre en qué etapa se encuentra actualmente el proceso para conseguir los fondos necesarios para la reparación de la piscina y la culminación del techado, señalaron que “los fondos, según sabemos extraoficialmente, están otorgados por parte de la Secretaría Nacional del Deporte (SENADE) y la Cámara de Diputados para finalizar la obra”.

Agregaron que “nuestros contactos hoy en día son directamente con la Secretaría Nacional de Deporte, encargada de la gestión de la finalización de la obra, donde nos informan cómo avanzan los trabajos”.

Miembros de la asociación de apoyo de la Plaza de Deportes 18 de Mayo

La asociación estima “en el entorno de los 20 millones el monto necesario para finalizar las obras”, aunque escapa a su conocimiento cuál sería la inversión total. “Creemos que ese sería el monto total, ya con la piscina arreglada y la finalización de la obra”, señalan.

Además, expresaron que “el tiempo estimado aún no se conoce, pero surgirá de los acuerdos y coordinaciones entre SENADE y la empresa. Llegado el momento, entendemos que las autoridades correspondientes harán el anuncio”.

En cuanto al apoyo de la asociación hacia la plaza, destacan que consiste en gestiones a todo nivel para el mejor funcionamiento y en la realización de espectáculos para recaudar fondos. “Dado que los pocos fondos que recibimos son utilizados en mejoras en beneficio de la plaza de deporte y la piscina, la comunidad puede apoyarnos cuando realizamos eventos, ya que son varios los que llevamos adelante con su presencia”, indicaron.

Para finalizar, expresaron que “cuando alguien tenga interés en saber algo de la plaza o la piscina, que se acerque a la asociación y allí con gusto les informaremos”.

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