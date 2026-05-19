Tuesday, 19 May 2026

 
TITULARES

Expo Tango en el Centro Cultural Carlitos

Details
Tuesday, 19 May 2026 21:53

El próximo viernes 29 de mayo se realizará la primera Expo Tango en el Centro Cultural Carlitos, en una jornada dedicada a homenajear al recordado cantor uruguayo Julio Sosa, al cumplirse 100 años de su nacimiento.

La actividad comenzará a las 18:00 horas con la inauguración oficial. Media hora más tarde, M. Santana y H. Lettieri presentarán la charla “Julio Sosa: voz, interpretación, estética y mito”, un recorrido por la trayectoria artística y el legado cultural del intérprete.

Durante la noche también se presentará el dúo “Che Papusa”, con dos actuaciones previstas para las 19:30 y las 20:30 horas.
El cierre de la jornada será a las 21:30 con una milonga abierta al público.
La conducción del evento estará a cargo de Mariela Cigarán y la entrada será libre.

Espacio patrocinado

RECIENTES

Sucive - mayo

May 19, 2026

Expo Tango en el Centro Cultural Carlitos

May 19, 2026

El presidente Orsi cedió en comodato una obra de Miguel Ángel Pareja al museo homónimo de Las Piedras

May 19, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.