Parque del Plata recibe la 8.ª Fiesta de la Cerveza Artesanal

Details Saturday, 11 April 2026 21:39

La rambla del arroyo de Parque del Plata es escenario desde este sábado de una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal, que durante dos jornadas reúne propuestas musicales, gastronómicas y emprendimientos locales con acceso libre al público.

La actividad comenzó en horas de la tarde y se extiende con una programación que incluye espectáculos musicales, intervenciones callejeras y una feria con cervecerías artesanales y propuestas gastronómicas.

Para este sábado están previstas las actuaciones de La Triple Nelson, Lu Ferreira, La Penúltima, Valuto y Encanto al Alma. El domingo, a partir de las 16:00, se anuncian Ruperto Rocanrol, Knak, Vanesa Britos, Eté y los Problems, Trotsky Vengarán y La Dosis.

De acuerdo a información de la Intendencia de Canelones, participan unas 25 cervecerías artesanales, alrededor de 50 propuestas gastronómicas y 20 emprendimientos locales.

Foto archivo: Intendencia de Canelones

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