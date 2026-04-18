Confirman presencia de un puma en Canelones y continúa su búsqueda

Details Saturday, 18 April 2026 13:00

El Ministerio de Ambiente informó que se encontraron huellas que confirman la presencia de un puma en la zona de Camino de los Horneros, a la altura de Villa El Tato, en las inmediaciones de La Tahona, en Canelones.

A partir de denuncias de vecinos y registros previos, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda que involucra a equipos del Ministerio, la Intendencia de Canelones y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

Según indicaron, los rastros hallados confirman que el animal permanece en el área ya señalada, mientras continúan las tareas para localizarlo.

El director del INBA, Esteban Vieta, advirtió que el felino puede representar un riesgo para personas y otros animales, por lo que se exhorta a la población a no acercarse y a reportar cualquier avistamiento al teléfono 098 490 889.

Las autoridades señalaron que no está determinado el origen del ejemplar, aunque no se descarta que haya estado en cautiverio ilegal. En ese sentido, recordaron que la normativa vigente prohíbe la tenencia, transporte y caza de fauna silvestre.

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