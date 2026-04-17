Presentaron la nueva flota de vehículos y maquinarias del Municipio 18 de Mayo

Details Friday, 17 April 2026 14:17

En el mediodía del pasado lunes 13 se realizó, frente al local del municipio, la presentación oficial de la nueva flota de vehículos y maquinaria destinada a trabajos en el territorio.

El Municipio exhibió la incorporación de una retroexcavadora CASE 0 km y un camión VW Constellation 0 km, adquiridos con fondos propios por un valor de 160.000 dólares.

La ciudad de 18 de Mayo cuenta con una población de 24.161 habitantes, según el último censo, posicionándose como el municipio con mayor población gobernado por la Coalición Republicana en el departamento.

En la presentación, el alcalde Juan Cervini, del Partido Colorado, señaló que la adquisición de las nuevas maquinarias “representa un hecho innovador en el departamento de Canelones, siendo el primer municipio en adquirir este tipo de maquinaria mediante recursos propios”.

Cervini subrayó que “la incorporación de esta maquinaria no solo implica un importante ahorro para las arcas municipales, sino que permitirá acelerar tareas prioritarias como la limpieza de pluviales y cunetas en toda la ciudad”.

Se anunció que el plan de trabajo proyectado apunta a atender un gran número de solicitudes pendientes de vecinos y a mejorar las condiciones de drenaje, especialmente de cara a la temporada de lluvias, contribuyendo a la prevención de inundaciones y a la reducción de pérdidas para la población.

Entrevistado por Actualidad, Cervini señaló que este tipo de compra “no tiene antecedentes en Canelones, somos el municipio pionero en Canelones en hacer este tipo de adquisición de una retroexcavadora Case y un camión Volkswagen que van a estar trabajando constantemente en territorio, arreglando calles y cunetas” y, además, “disminuyendo el importante atraso que hay en el mantenimiento de las cunetas para evitar inundaciones. Eso nos permitirá dar soluciones a la gente, le va a dar tranquilidad y nosotros vamos a estar haciendo los trabajos necesarios”.

Destacó el alcalde que esta adquisición “implica un ahorro importante porque en los dos períodos anteriores se había gastado más de 400 mil dólares en alquiler de este tipo de maquinaria y bueno, ahora, con una inversión total de 160 mil dólares, estamos adquiriendo la maquinaria que va a estar trabajando constantemente en el municipio”.

“No fue un día más para 18 de Mayo. Estamos muy felices, muy contentos, porque vamos a poder estar trabajando de buena manera en el territorio. Están todas las cunetas de la ciudad para limpiar, así que tienen bastante trabajo la nueva máquina y el camión”.

Cervini remarcó que la nueva máquina “también permitirá la limpieza y canalización del arroyo en distintos puntos de la ciudad. Vamos a estar arreglando muchos espacios públicos y en placitas vamos a incorporar juegos de living y árboles. Vamos a tener un buen plan de impacto en los espacios públicos. También vamos a instalar 100 nuevas luminarias, 18 de Mayo va a quedar mucho más iluminado”.

TRES PUENTES

El alcalde anunció que se van a estar arreglando tres puentes. “El primero se va a arreglar en Villa Regina, después se va a hacer el de Américo Vespucio de Vista Linda, que ahora es peatonal y va a volver a ser vehicular porque es la entrada principal al barrio Vista Linda.

Vamos a estar mejorando en seguridad también, porque los ladrones se escapaban en moto por ahí porque ellos podían pasar, pero el patrullero no.

También está confirmado el Puente de El Santo, que ahí se va a hacer la consolidación del barrio con la carpeta asfáltica nueva, desde la rotonda de San Francisco hasta la rotonda de El Santo, con el puente nuevo doble mano. La calle Borrazás va a tener la carpeta asfáltica hasta inclusive Florencio Sánchez, hasta la estatua de El Santo, que también se va a arreglar. También las dos rotondas, que son dos plazas, van a quedar nuevas. También se está trabajando en la consolidación del barrio Villa Foresti, que siempre tuvo calles de tosca y ahora va a tener su asfalto, resta un 20% de la obra que en estos próximos meses se va a liquidar y a inaugurar”.

El alcalde también anunció que en el 27, cuando termine el saneamiento, se asfaltará el barrio San Francisco chico, así como el fondo del barrio San Isidro y el fondo del barrio San Francisco.

Cervini confirmó además que en los planes está el arreglo de “las tres entradas a nuestra ciudad Chopin por la ruta 5 nueva, Panamá y Ciclamor”.

COMBATIR BASURALES

Para finalizar, Cervini adelantó que “vamos a instalar cámaras para intentar eliminar los basurales, porque con el vídeo de esas cámaras se haría la denuncia por la ley de faltas en lo social”.

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