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Comenzaron las actividades por el Mes del Ambiente con una jornada conjunta en el arroyo Carrasco

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Monday, 01 June 2026 14:22

Las intendencias de Canelones y Montevideo comenzaron las actividades del Mes del Ambiente con una jornada de monitoreo y restauración ecológica en el arroyo Carrasco. La convocatoria reunió a equipos técnicos de ambas comunas junto a docentes y estudiantes de la Universidad de la República.

El encuentro inició en la intersección de las calles Ricardo Areco y El Remanso, donde funciona una biobarda instalada para contener residuos flotantes. En el lugar se tomaron muestras hídricas y se empleó una aplicación móvil de monitoreo visual desarrollada por el Centro Universitario Regional del Este y la Intendencia de canelones.

Posteriormente, en el cruce con Federico García Lorca, los asistentes plantaron 30 árboles nativos (Sarandí Blanco, Guayabo Colorado y Arrayán) distribuidos en ambas márgenes según su adaptación al suelo ribereño.

Esta jornada, según indicó la comuna, anticipa las más de 40 actividades previstas en Canelones, cuyo lanzamiento central ocurrirá el 5 de junio en el Parque Roosevelt.

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