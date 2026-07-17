Investigan el fallecimiento de un hombre en el arroyo Las Piedras

Details Friday, 17 July 2026 12:14

La Policía y la Fiscalía investigan el fallecimiento de un hombre de 39 años en situación de calle, cuyo cuerpo fue hallado a primera hora de este jueves en la ciudad de La Paz, cerca del límite con Montevideo.

El cadáver fue encontrado semisumergido en el arroyo Las Piedras, debajo de un puente donde la víctima vivía junto a otras personas. La autopsia confirmó que el cuerpo no presentaba lesiones externas ni signos de violencia, y concluyó que la causa de muerte fue por ahogamiento en el mismo curso de agua.

Según testimonios recabados por las autoridades, el hombre habría consumido alcohol y drogas sobre las 06:00 horas antes de caer al agua. La Fiscalía ordenó exámenes toxicológicos para complementar las pericias, mientras que la principal hipótesis de los investigadores apunta a un hecho accidental, descartando inicialmente un homicidio o un suicidio.

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