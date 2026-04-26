Vuelven a reportar la presencia del puma en Lomas de la Tahona

Details Sunday, 26 April 2026 02:03

Este sábado, alrededor de las 09:30 horas, dos personas reportaron la presencia de un puma en el campo de golf del barrio privado Lomas de la Tahona, Canelones. Tras el aviso al 911, se activó un operativo conjunto entre los Ministerios de Ambiente e Interior, la Intendencia de Canelones y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) para localizar al animal, que ya había sido visto días atrás en zonas cercanas.

El despliegue incluyó rastrillajes a pie y el uso de drones con tecnología térmica en toda el área. Pese a la intensidad de la búsqueda, las autoridades informaron que aún no ha sido posible dar con el paradero del felino. Por este motivo, se solicita a los vecinos extremar precauciones, evitar zonas poco transitadas y supervisar de cerca a niños y mascotas.

Las autoridades exhortan a la población a no intentar acercarse ni interactuar con el animal bajo ninguna circunstancia. Ante cualquier nuevo avistamiento, se solicita dar aviso inmediato al 911 para permitir la intervención de los equipos especializados. Asimismo, recordaron que la tenencia de fauna silvestre es ilegal según la Ley N.º 9.481.

Foto: Captura redes sociales

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