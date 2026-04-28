Móvil Canario de Salud en la ciudad de La Paz hasta este jueves 30 de abril

Details Tuesday, 28 April 2026 13:42

La Intendencia de Canelones comunicó que hasta el jueves 30 de abril el Móvil Canario de Salud se encuentra atendiendo en la ciudad de La Paz. La atención se lleva acabo en el Salón Parroquial, ubicado en Av. José Gervasio Artigas casi Ramón Álvarez.

Entre los servicios disponibles se incluye vacunación del esquema nacional, controles de presión arterial y glicemia, y test rápidos de anemia, VIH y sífilis. En el área odontológica, se realizarán limpiezas, arreglos y extracciones. Asimismo, se dispondrá de servicios especializados en salud auditiva, visual (para niños en etapa escolar y adultos con hipertensión o diabetes), electrocardiogramas y mamografías.

Cronograma de actividades

La atención se organizará bajo el siguiente esquema:

Martes: Vacunación, enfermería y electrocardiogramas (08:00 a 12:00 hs); salud bucal (09:00 a 16:00 hs). Se dictará una charla de Primeros Auxilios de 09:30 a 11:00 hs.

Miércoles: Vacunación, enfermería y electrocardiogramas (08:00 a 12:00 hs); salud bucal, mamografías y salud auditiva (09:00 a 16:00 hs). De 14:00 a 15:30 hs se realizará una charla sobre Prevención de Accidentes en el Hogar.

Jueves: Enfermería y electrocardiogramas (08:00 a 12:00 hs); salud bucal y mamografías (09:00 a 16:00 hs); salud visual y charla de salud bucal infantil (09:00 a 14:00 hs). El curso de reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso del desfibrilador externo automático (DEA) tendrá lugar de 18:00 a 20:00 hs.

Por consultas: Línea Salud (092 572 539) y Línea Mamógrafo (092 572 549).

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