Saturday, 23 May 2026

 
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Se plantaron 15 árboles Ibirapitá en el parque Artigas de Las Piedras

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Saturday, 23 May 2026 13:15

En el marco del Plan de Plantación de la Intendencia de Canelones para 2026, se plantaron 15 árboles de la especie Ibirapitá en el parque Artigas de Las Piedras, bajo la consigna “Plantando historias”.

De acuerdo con la información difundida por la comuna, "cada árbol plantado representa un compromiso con el ambiente, la memoria y las futuras generaciones, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad".

La plantación involucró a diversas instituciones y organizaciones locales. Participaron el Colegio Parodi, la Escuela N.º 235, el Proyecto Minga, el Grupo de Danzas Folclóricas Lazos de Amistad, el Municipio de Las Piedras, el Centro Comercial, el Club Rotary Las Piedras, el grupo Mariposas Rosadas, comisiones de vecinos y personal de la Dirección de Parques.

Foto: Intendencia de Canelones

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