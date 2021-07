Pampita (Carolina Ardohain) subió fotos de su hija Ana a las redes

Details Saturday, 24 July 2021 22:33

La modelo y conductora Pampita y el empresario Moritan subieron a las redes el primer video de Ana con esta frase: "Ya te amamos más que la vida misma"

Pampita y su esposo, Roberto García Moritán, se muestran muy felices en estos días con la llegada de la pequeña Ana.

Moritán subió algunas fotos y escribió: “Bienvenida a nuestras vidas, Ana. Viniste a sellar con sangre la unión de nuestras familias, a darle sentido al amor, a enseñarnos a ser mejores, a cerrar heridas y a convertirnos en los papás más felices del universo”.

Antes de su esposo, Pampita había compartido imágenes del parto de su hija Ana y mostraba toda su feclicidad por la llegada de su beba.

La hija de Pampita y Moritán nació el pasado jueves

La modelo y conductora Pampita dio a luz en la mañana de este jueves 22 a su hija con Roberto García Moritán.

La niña, nació en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

La conductora se convirtió así en mamá por quinta vez y es la primera con su actual esposo.

Según revelaron medios argentinos, la niña nació este jueves a las 9:30 por parto natural.

Pampita, tras participar como jurado en Showmatch, estuvo caminando por Palermo por indicación médica y en la madrugada debió internarse al sentir fuertes contracciones.

El conductor Pollo Álvarez confirmó en su programa de Canal 13 que “la beba se llama Ana y pesó al momento de su nacimiento 3,200 kg”.

Luciana Pizzolo, madrina de la beba, habló en ese mismo programa y dijo emocionada: "Nació, está re bien. Ay, qué alegría, qué merecida. Esta bebé es todo. Estoy muy nerviosa. No sabés lo importante que es esta bebé para Caro. Estoy muy contenta".

Este es el quinto parto de Carolina Ardohain, que antes fue mamá junto a Benjamín Vicuña de Blanca, quien nació el 15 de mayo de 2006 en Chile y tristemente falleció en septiembre de 2012; sus otros hijos son Bautista, Beltrán y Benicio, su hijo menor con el actor.

Desde que Pampita se casó con Roberto, surgieron versiones que el matrimonio estaba buscando un hijo. En una entrevista que le realizó Ciudad.com, la modelo al confirmar su embarazo dijo: “Llegó cuando tenía que llegar, en el momento exacto. Los tiempos de Dios son perfectos”.

También agradeció el amor que la transmitió la gente desde que trascendió la noticia de que sería mamá nuevamente: “He recibido una catarata de mensajes, de amor. Inclusive hasta el día de hoy en la calle me felicitan, me tocan la panza, me dicen cosas lindas ¡y hasta me sugieren nombres!”.