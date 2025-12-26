Zelensky confirma reunión con Trump para avanzar en plan de paz

Details Friday, 26 December 2025 15:54

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó que el plan de paz de 20 puntos elaborado junto a Estados Unidos presenta un avance del 90 % y confirmó que este domingo se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para analizar los aspectos pendientes.

La propuesta sustituye un borrador anterior de 28 puntos y prevé un pacto de no agresión, mecanismos de supervisión internacional y garantías de seguridad para Ucrania, sin contemplar por ahora su ingreso a la OTAN.

Zelensky señaló que los aliados internacionales disponen de herramientas para incrementar la presión diplomática sobre Moscú si no se registran avances.

Rusia aún no respondió oficialmente a la iniciativa. Ucrania mantiene las gestiones a través de Estados Unidos, que actúa como intermediario con el Kremlin, desde donde se confirmó la existencia de contactos recientes sin mayores precisiones.