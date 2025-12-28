Murió Brigitte Bardot, ícono del cine francés y referente histórico de la causa animal

Details Sunday, 28 December 2025 14:58

La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot murió este domingo, informó la Fondation Brigitte Bardot, entidad que ella misma creó y presidió durante décadas.

En un comunicado institucional, la fundación destacó que Bardot abandonó de forma temprana una carrera artística de alcance mundial para concentrar su vida pública en la defensa de los animales y en el desarrollo de la organización. El texto recordó hitos de su activismo, como su intervención televisiva a comienzos de los años 60 para exigir prácticas de faena con aturdimiento previo y su participación en campañas internacionales posteriores en favor de especies vulnerables.

La fundación subrayó que, bajo el impulso de su fundadora, la institución se consolidó como un actor con presencia internacional y anunció que continuará “más que nunca” con el trabajo y las acciones que Bardot impulsó, expresando además condolencias a su familia, allegados y a la comunidad local vinculada a su vida en Saint-Tropez.

Tras conocerse la noticia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, publicó un mensaje de homenaje en su cuenta oficial, en el que evocó la centralidad cultural de Bardot y mencionó, entre otros rasgos, su vínculo con el cine, la música y su compromiso con los animales.

La muerte de Bardot cierra la trayectoria de una figura decisiva de la cultura popular francesa del siglo XX, cuya influencia se proyectó desde la pantalla y la canción hacia un activismo que marcó, por décadas, la agenda pública del bienestar animal.