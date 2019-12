Proclamaron a Sanguinetti como nuevo secretario general del Partido Colorado

Julio María Sanguinetti desempeñó diversos cargos gubernamentales. En el transcurso de su carrera política, fue tres veces diputado, dos veces ministro, senador y Presidente de la República en dos períodos, 1985-1990 y 1995-2000.

Sanguinetti fue secretario general del Partido Colorado de 1983 a 1985, de 2004 a 2009 y asumió nuevamente este cargo el pasado 18 de diciembre, ante numeroso público presente.

Además de político, Sanguinetti es un abogado, historiador y periodista. También es autor de varios ensayos sobre historia contemporánea de Uruguay, la vida y obra de Pedro Figari y otros temas.

Ernesto Talvi dijo "tener el honor y privilegio" de contar con Sanguinetti cuya "experiencia" y "lucidez" serán muy importantes "para el partido y para el país", porque que tendrá "un rol institucional" trascendente dentro de un partido que "ha recuperado su entusiasmo y se ha rejuvenecido".

Talvi se refirió además a la coalición multicolor, manifestando tener "un compromiso muy sólido y firme con esta coalición". En este sentido, remarcó que "la ciudadanía votó un gobierno para cinco años".

En su cuenta de Twitter, Ernesto Talvi destacó las siguientes palabras expresadas por Sanguinetti: "nuestra Patria es la Constitución, nuestra Patria es la República.

Haciendo uso de la palabra, Sanguinetti agradeció a Ernesto Talvi "su generosa propuesta", que según comentó "hace ya muchas semanas" le había planteado, y recordó que retorna al cargo que ocupó "por primera vez en el año 1983".

Sanguinetti también felicitó a Talvi por su reciente designación como Ministro de Relaciones Exteriores, explicando que "el cargo de canciller es muy relevante". Agregó que el Partido Colorado "ha tenido grandes cancilleres", ejemplificando con el "doctor (Didier) Opertti" que se encontraba allí presente.

El flamante secretario general del Partido Colorado dirigió un mensaje "especialmente a los jóvenes", a quienes les expresó que "sientan que hemos vuelto a vivir a lo largo de este año y medio un hecho histórico", en referencia a que los partidos tradicionales "hayan recuperado la conducción del país" y que el Partido Colorado "haya cumplido un rol relevante" para que eso fuera posible.

En su discurso, Sanguinetti se refirió también a la situación actual del país, asunto sobre el que señaló que "la casa no está en orden, las cuentas no están al día". En este sentido, dijo el ex mandatario que "el país tiene que hacer un enorme esfuerzo de recuperación para poder mirar hacia el futuro".