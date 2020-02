Mujica y Topolansky participaron de la celebración en Brasil por el 40 aniversario del Partido de los Trabajadores

Mujica y Topolansky acompañaron a Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil (2003-2011), durante los festejos. El evento tuvo lugar el 8 de febrero en Río de Janeiro.

Mujica brindó un discurso durante el evento, en el que destacó su "amistad con este joven compañero" (en referencia al ex mandatario brasilero). El ex presidente uruguayo y sendador electo por el Frente Amplio, sostuvo que asistió al festejo por esa razón y también como "un homenaje a muchos luchadores del PT que ya no están entre nosotros y que en estos años he conocido".

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) - Espacio 609 habló sobre "el milagro de estar vivo", la importancia de los "afectos" y de "aprovechar el tiempo" con ellos. Recomendó a los presentes evitar ser "esclavo para el mercado", ya que según dijo "la vida no es sólo trabajar, hay que vivir".

Mujica se dirigió a los jóvenes indicándoles que "el mundo mejorará si se comprometen" para lo que dijo es necesario "gastar parte del tiempo de su vida luchando por la justicia y la igualdad en esta vida que tenemos". Agregó que el mundo "va a cambiar si hay hombres y mujeres que se juntan y militan", "si los jóvenes se juntan y luchan".

Para el dirigente frenteamplista "hay que construir seres colectivos", por lo que sugirió "juntarse con los que piensan parecido y multiplicar la fuerza".

Fuente: | AFP | Daniel Ramalho