Polémica en el PIT-CNT por homenaje de la central obrera a Tabaré Vázquez

Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM, afirmó que desde esa entidad gremial han "tenido diferencias sistemáticamente, cuando se plantean cosas que a nuestro entender tienen que ver con la falta de independencia de clase o con el meter dentro del movimiento sindical aspectos que están muy vinculados a lo político-partidario".

En entrevista concedida a Telenoche, donde Ripoll realizó estas declaraciones, sosteniendo que han sido "críticos siempre" y que mantienen "la misma línea de acción". Por otra parte, afirmó que "fue mal encarado el tema, porque se trajo un secretariado sin pasarlo por una mesa representativa, que es donde debió darse la discusión".

Argumentó además al citado medio que "hay muchos compañeros, de muchos sindicatos, que han planteado diferencias muy grandes con cosas que ha aplicado el propio presidente". No obstante, Ripoll aclaró que "esto no es contra la figura de Vázquez, que de hecho su fuerza política le va a hacer un homenaje, y que ahí es donde todos los militantes frenteamplistas tendrán la posibilidad de agradecerle".

La secretaria general de ADEOM fue categórica en cuanto a que "no es el rol del PIT-CNT hacerle un homenaje al presidente Vázquez", y lamentó que "esto ya se resolvió por mayoría del secretariado".

"Nuestro sindicato en sí tiene una definición clara -continuó expresando Ripoll-. Después, si hay compañeros militantes que quieren venir, obviamente son definiciones personales, pero como sindicato mantenemos la línea que nos ha caracterizado siempre, la de la independencia de clase, y esto no lo compartimos".

EL HOMENAJE PIT-CNT A VÁQUEZ

Desde la central obrera, Fernando Pereira se refirió a Tabaré Vázquez como "un Presidente que ha tenido los oídos abiertos al movimiento sindical" y que según dijo "ha sido capaz de interpretar muchas de las propuestas que ha tenido el PIT-CNT".

Pereira recordó que el vínculo entre el movimiento sindical y Vázquez. Al respecto, manifestó que "con el Dr. Tabaré Vázquez nos une mucho más que su vínculo de ser Presidente de la República, nos une nuestra militancia común en defensa de la verdad y de la justicia para intentar que la ley de impunidad no quedara instalada en Uruguay".

El presidente del PIT-CNT comentó que "muchas veces nos encontramos en movilizaciones populares, así como también, en distintas oportunidades nos encontramos defendiendo las empresas públicas, particularmente en un papel destacado en la defensa de Ancap, en el año 2003".

"Cuando llegó a la presidencia en el año 2005, convocó a la totalidad de los Consejos de Salarios. Fue sensible a la necesidad de generar un marco que protegiera la actividad sindical, fue sensible a un conjunto de planteos para crear un sistema de relaciones laborales que abarcara lo público y lo privado, fue sensible para empujar y construir un Sistema Nacional Integrado de Salud, entre otros. Y naturalmente, muchas de estas acciones cambiaron la vida de decenas de miles de uruguayos", agregó Pereira.