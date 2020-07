Ernesto Talvi anunció a través de una carta que renuncia a la política activa y que se trata de una “decisión de vida”

Talvi expresó en el documento que tomó la decisión luego de "algunos días para reflexionar con serenidad", con el apoyo de su familia.

El líder de Ciudadanos asegura que decidió dejar "definitivamente la política activa", "renunciar al Senado", "no ocupar ningún cargo público", y no presentarse "en el futuro para ningún cargo electivo". Señaló que se trata de una "decisión de vida".

Talvi afirma en su carta que a pesar de esta decisión continuará "sirviendo al país y a Ciudadanos", "liderando desde las ideas, desde el diseño de políticas públicas y formando jóvenes comprometidos con el servicio público".

El economista dijo que sobreestimó su capacidad de adaptarse del "quehacer académico al quehacer político". "No es lo mío", remarcó.

El dirigente del Partido Colorado destacó que "hay gente tremendamente capaz" en Ciudadanos, y que "saben ejercer el oficio político mucho mejor que él".

Talvi repasó la intensa actividad de su agrupación política: "levantar desde cero un nuevo proyecto político", "revitalizar a nuestro Partido Colorado, "el esfuerzo titánico de una campaña", "armar un programa de gobierno vanguardista", "contribuir a conformar una coalición", "trabajar sin descanso por nuestros compatriotas" y "dejar bien en alto el prestigio de nuestro país" desde la Cancillería.

En particular, el excanciller resaltó que Ciudadanos contribuyó a "una sana alternancia en el poder y así a fortalecer nuestra democracia y los valores republicanos", y que su "bancada parlamentaria decisiva" será la que asegure "gobernabilidad y estabilidad a la coalición".

"Vuelvo al llano -manifestó Talvi- Pero mi compromiso con esta tierra bendita, que le dio un hogar a mi padre cuando no lo tenía, no cambia. No cambiará jamás". En este sentido, explicó que seguirá "trabajando con la celeste en el pecho, dando lo mejor que tenemos para ayudar a construir una sociedad más digna y más justa".

El dirigente colorado agradeció "de corazón la confianza de todos los que con tanta ilusión y esperanza trabajaron y nos apoyaron para que el proyecto de Ciudadanos viera la luz y sea lo que es hoy".

Por último, se disculpó ante quienes "se sientan defraudados por esta decisión", y dijo esperar que los demás puedan comprenderle.

CARTA COMPLETA