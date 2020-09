Operativo de la Policía para las elecciones departamentales contará con 5.532 efectivos

Ante una nueva instancia de elecciones departamentales, este domingo 27, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, solicitó a las personas que, además de sufragar, cumplan con las recomendaciones para mantener el estado sanitario de Uruguay respecto a la pandemia de COVID-19.

Indicó que los ciudadanos llegados del exterior deberán presentar un análisis negativo de coronavirus hecho hasta 72 horas antes del viaje.

El ministro destacó el diálogo con representantes de los partidos políticos para contribuir con el normal desarrollo de las elecciones y adelantó que en la tarde del viernes 25 se reunirá con autoridades de la Corte Electoral, para resolver los detalles finales del operativo. Además informó sobre la instalación de dos circuitos accesibles en el local de Coordinación y Atención Nacional en Discapacidad, ubicado en la calle Minas 1219, Montevideo.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Policía, Richard Cabral, detalló que 2.432 efectivos estarán afectados directamente al acto eleccionario y 3.100 a la seguridad durante toda la jornada. El operativo comenzará a las 4:00 de la mañana y finalizará cuando terminen los comicios.

Respecto a las medidas exigidas a quienes lleguen de otros países, el director de Migración, Eduardo Mata, recordó que deberán portar la cédula de identidad uruguaya vigente y en buen estado. Además, dejarán constancia de haber entregado la prueba de reacción de cadena de la polimerasa (PCR, por su sigla en inglés) realizada 72 horas antes del viaje, con resultado negativo, y completarán una declaración jurada respecto a su salud.

Aclaró que no se permitirá el ingreso a quien no acredite el resultado. No obstante, será posible analizarse en los puestos fronterizos de control, donde los resultados pueden tardar entre 2 y 48 horas.

Quienes lleguen al país, además pasarán por controles de temperatura, que en ninún caso podrá superar los 37 grados; deberán usar mascarilla, mantener el distanciamiento de dos metros e higienizarse con alcohol en gel. No les es recomendado viajar a quienes presenten síntomas vinculados con el COVID-19 o a quienes hayan mantenido contacto con personas afectadas. Tras su llegada, deberán cumplir una cuarentena de un máximo de cuatro días, pero si se quedan una jornada más, tendrán que realizar un nuevo test para poder salir del país.

Migraciones entregará a los ciudadanos el documento descriptivo de las acciones exigidas, así como la declaración jurada, lo que en el aeropuerto internacional de Carrasco proporcionará el Ministerio de Salud Pública.

Presidencia de la República