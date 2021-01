Senadora del Frente Amplio discrepa con declaraciones de Delgado y Salinas

La senadora Sandra Lazo (FA), integrante de la Comisión del Senado que escuchó los informes del secretario de Presidente Alvaro Delgado y el ministro Daniel Salinas, habló en el Informativo Sarandí y dio su opinión.

"Se está todavía en proceso de negociación y no hay una fecha de inicio de vacunación. Lo que hay es por dónde se comenzaría a vacunar, pero si no tenemos vacuna ni fecha de inicio no podemos salir a decir que hay un plan de vacunación, más allá de la seriedad con que la asesoría científica lleva adelante la parte técnica de la búsqueda de las vacunas".

Agregó la senadora que "hubo demoras y confiabilidad en exceso con que la primera parte de la pandemia … Se ganó tiempo pero no se aprovechó". Dijo que "cuando llegó la hora fuerte, no se tomaron algunas decisiones. Y obvio que en el medio está el mercado y de eso somos conscientes".

Sobre las declaraciones de legisladores nacionalistas opinó que "las decisiones políticas en cuanto a la previsión hizo que saliéramos un poco tarde. Poner de ejemplo a países que ya están llevando la fase de a vacunación y decir que usan a la población de conejillos de Indias nos parece temerario".