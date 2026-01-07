Wednesday, 07 January 2026

 
TITULARES

Reabren los casinos tras paro sindical nacional

Details
Wednesday, 07 January 2026 13:36

Las salas de Casinos del Estado en todo el país reabrieron sus puertas el pasado lunes 5 de enero, luego de permanecer cerradas por más de una semana debido a una medida sindical que había comenzado el 26 de diciembre de 2025.

La interrupción del servicio afectó a todas las salas del país y estuvo motivada por reclamos relacionados con condiciones laborales y la participación de los trabajadores en proyectos de juego online.

La resolución del conflicto se formalizó tras la firma de un documento por parte de la Dirección Nacional de Casinos y la realización de varias instancias de diálogo.

Espacio patrocinado

RECIENTES

Intendencia de Canelones y MTSS entregan equipamiento a 32 emprendimientos

January 07, 2026

Reabren los casinos tras paro sindical nacional

January 07, 2026

Plan de asistencia ante déficit hídrico rural

January 07, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.