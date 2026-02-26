Declaran emergencia sanitaria nacional por la Influenza Aviar H5

Details Thursday, 26 February 2026 13:53

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró la emergencia agropecuaria en varias zonas del país, tras el agravamiento del déficit hídrico que afecta a los productores de ganado, leche, agricultura y granja. La medida tendrá una vigencia de 90 días y busca brindar apoyo ante la falta de lluvias que se registra desde comienzos de año.

Tras la detección de casos de Influenza Aviar de alta patogenicidad H5 en especies silvestres en Maldonado, Rocha y Canelones, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvió establecer la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. La medida fue adoptada por la cartera a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), luego de considerar un informe técnico elevado por la División de Sanidad Animal. En el marco de las atribuciones que le competen como Autoridad Sanitaria, el organismo dispuso acciones de vigilancia epidemiológica, controles e inspecciones.

Entre las resoluciones adoptadas se encuentra la suspensión de ferias, remates, exposiciones y demás actividades vinculadas a la especie aviar, como forma de reducir el riesgo de dispersión del virus en el país.

También se estableció la restricción de todos los movimientos de aves de traspatio y de aquellas que no estén controladas mediante el Sistema de Monitoreo Avícola dentro del territorio nacional. Esta limitación no alcanzará a los traslados que sí cuenten con control a través de dicho sistema.

Además, se dispuso que las aves de traspatio y las que integran el sistema productivo Free Range deberán mantenerse en instalaciones cerradas y techadas, en cumplimiento de lo previsto en el Manual de Contingencia de Influenza Aviar aprobado por la Resolución DGSG N° 341/024 de 6 de diciembre de 2024.

El MGAP recomienda no manipular aves enfermas o muertas y comunicar cualquier hallazgo a las oficinas correspondientes. Para notificaciones, se encuentra habilitado el correo: https://This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

