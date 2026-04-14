Discusión de tránsito en el centro de Montevideo terminó con un delivery asesinado

Details Tuesday, 14 April 2026 13:44

Un trabajador de delivery de 62 años murió este lunes tras ser apuñalado en medio de una discusión de tránsito en el centro de Montevideo. El hecho ocurrió entre las 19:30 y las 20:00 en la intersección de Cuareim y Colonia.

Según la información policial primaria, el incidente involucró a un automóvil Renault Logan blanco y una moto Yamaha. Durante la discusión, el conductor del auto atacó al repartidor con un objeto punzante (presuntamente un destornillador), provocándole una herida en el abdomen, y luego se dio a la fuga.

Vecinos alertaron a la Policía y brindaron asistencia inicial al herido, quien se encontraba lúcido pero con dolor. Fue trasladado al Hospital Maciel, donde ingresó con una herida grave de arma blanca y falleció pese a la atención médica.

El recorrido del vehículo fue seguido mediante cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior, que lo ubicaron en distintos puntos de la ciudad hasta ser interceptado en Mercedes y Yí. Allí fue detenido un hombre de 30 años, sin antecedentes penales, señalado como el presunto autor del homicidio.

El episodio fue filmado por varios vecinos, entre ellos el influencer Diego Ibáñez, quien registró en video lo ocurrido:

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