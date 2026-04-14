Canelones impulsa un plan interinstitucional para fortalecer y expandir la práctica del ajedrez

Details Tuesday, 14 April 2026 13:24

La Intendencia de Canelones convocó al Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de la República y la Federación Uruguaya de Ajedrez para elaborar un plan de acción que fortalezca el desarrollo del ajedrez en el departamento, una disciplina con presencia sostenida a nivel local.

Días pasados se realizó una primera reunión de trabajo con participación de áreas sociales, culturales y deportivas de la Intendencia, junto a representantes de instituciones educativas, organizaciones vinculadas al ajedrez y clubes del departamento. En la instancia se inició un relevamiento sobre la situación actual de la práctica.

El director general de Cultura, Sergio Machín, señaló que el proceso se apoya en experiencias previas impulsadas desde el Área de Comuna Joven y que ahora se incorporan otras áreas para ampliar la difusión. “Se comenzó a realizar un sondeo de la situación actual de esta práctica para identificar cómo podemos apoyar mejor los diferentes procesos en una disciplina tan diversa como es el ajedrez”, indicó.

Por su parte, el director general de Deportes, Luis de Melo, planteó como objetivo que cada municipio cuente con un espacio o club donde se pueda desarrollar la actividad. También destacó que existen gimnasios polideportivos equipados y que docentes del área ya participan en la promoción. “Apuntamos a dar un paso más allá y poder involucrar a la dirección en masificar el ajedrez en el departamento”, afirmó.

Machín informó además que se pondrá en circulación una biblioteca itinerante con materiales educativos sobre ajedrez, dirigida a personas de distintos niveles. El dispositivo recorrerá los clubes del departamento de forma quincenal.

Según informó la Intendencia de Canelones, el trabajo continuará con nuevas instancias de coordinación para definir las próximas acciones.

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