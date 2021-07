El papel del coaching deportivo en el fútbol uruguayo

Details Saturday, 10 July 2021 22:50

En una carta del 8 de noviembre de 2011, dirigida al coach Edgardo Martínez Zimarioff, el presidente de la AUF (en ese entonces el Dr. Sebastián Bauzá) señala sobre el primer curso de Coaching Deportivo: “las evaluaciones han sido muy favorables y nos invitan a seguir avanzando en ese campo de especialización”.

Para conocer más de esta actividad profesional y las ventajas del coaching en el deporte entrevistamos al Master Coach Edgardo Martínez Zimarioff.

Sobre la función del coach deportivo nos señaló que “un coach es un profesional que te ayuda a conseguir lo que tu estás queriendo pero no estás consiguiendo por ti mismo y esto en cualquier campo de la vida. En definitiva el coaching es una disciplina de carácter profesional que brinda asistencia a personas en forma individual o colectiva para conseguir los resultados deseados en el campo del deporte a partir que pueda alcanzar el máximo de sus capacidades. Gran parte de los clubes han tenido coaches deportivos en los diferentes niveles.

Martínez Zimarioff añadió que, en principio, un coach logra en el deportista liberarlo de sus barreras o limitaciones y de alguna forma ir más allá del límite de lo imposible, de lo supuesto, romper cualquier clase de traba, de limitación y detonar su potencial.

El coach no tiene nada de psicólogo, no tienen absolutamente ninguna relación por más que algunas personas lo supongan. No trabajamos con enfermos, no trabajamos con patologías, no trabajamos con pacientes, trabajamos con personas normales que de alguna manera quieren conseguir algo. No lo están consiguiendo por si mismos pero quieren lograrlo. El coach no aconseja, no te dice lo que hay que hacer, no invade otros campos de otras profesiones, ni tampoco dentro del campo deportivo. No sustituye al entrenador, ni al preparador físico, ni a ninguno de los profesionales vinculados al coaching, es un profesional que trabaja en forma individual con cada una de las personas que integran equipos deportivos o que son deportistas en forma individual para lograr sus objetivos sobre la base de lo que nuestro cliente pide, nuestro cliente quiere”.

Añadió nuestro entrevistado que el coach “ayuda a razonar, entender, darse cuenta, encontrar el camino y encontrar de alguna forma aquellos elementos que le están impidiendo alcanzar su objetivo. Lo ayuda a ver lo que no está viendo y romper con cualquier clase de bloqueo.

Ayudarle a superar momentos de crisis de transición, le permite desarrollar una vida, que tenga un significado para si y alcanzar sus sueños y sus expectativas. Le permite comprender las razones por las que hace lo que hace y por las que obtiene, lo que está obteniendo en resultados en su vida o en el deporte. Le ayuda a saber hacer, a gestionar sus emociones y sobre todo a alcanzar sus resultados en un marco de satisfacción”.

Subrayó, además, que “un coach deportivo profesional es respaldado por la Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo. Respalda a los profesionales que cuentan con la formación adecuada, porque en esta profesión hay mucho intruso que se dice coach y no tiene formación”.

La Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo es también miembro de la Federación Internacional de Coaching Deportivo y acredita los programas de las escuelas que forman en esta especialidad y respalda a los egresados de las mismas en los diferentes países en los que trabaja”, concluyó Edgardo Martínez Zimarioff.