Preocupación por la calidad del agua de OSE

La escasez de agua dulce en la reserva de Paso Severino tiene en alerta a las autoridades de OSE. El presidente Lacalle Pou advirtió que en un futuro cercano el agua de OSE no será potable y solo se podrá utilizar para lavado, baño y saneamiento.

Aunque no se ha definido una fecha exacta para este escenario, las reservas de agua dulce en la represa de Paso Severino apenas representan el 2% del total. Si no llueve en las próximas semanas, se estima que en 10 o 12 días el agua ya no será segura para consumo humano.

La situación se agrava ante la negativa del Ministerio de Salud Pública a aumentar la cantidad de sodio y cloros en el agua enviada por OSE a Montevideo y la zona metropolitana. Esto significa que no se podrá recurrir a esa alternativa para garantizar la potabilidad.

La posibilidad de que llueva en la cuenca del río Santa Lucía, donde se encuentra el embalse de Paso Severino, podría otorgar algún margen de tiempo adicional, pero dadas las condiciones de sequía extrema, las precipitaciones necesitarían ser abundantes y sostenidas durante varios días.

Ante este panorama, las obras en el río San José han comenzado para abordar la crisis del agua. Se está construyendo un embalse con agua dulce que será trasvasada hacia el río Santa Lucía. Desde allí, se llevará agua a la planta de Aguas Corrientes para su procesamiento y distribución.

El objetivo de OSE es poder mezclar el agua dulce del Santa Lucía con la proveniente del Río de la Plata, para suministrar agua potable a la población, garantizando los niveles adecuados de sodio y cloro.

La situación es preocupante y la escasez de lluvias es un problema que ha persistido durante meses. En aproximadamente dos semanas, el agua de OSE dejará de ser bebible en Montevideo y el área metropolitana, tal como lo advirtió el presidente Lacalle Pou.