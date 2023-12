Lacalle Pou: No hay contradicción entre fortalecer el Mercosur y negociar con el resto del mundo

Details Friday, 08 December 2023 04:15

El presidente Lacalle Pou participó en la LXIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, desarrollada en Río de Janeiro, Brasil.

Allí ratificó la vocación de Uruguay de suscribir un acuerdo de libre comercio con China. "Si vamos con el Mercosur, mejor. El bloque por ahora está en otra cosa. Lo que necesitamos es que se diga ’no hay problema, que avance Uruguay que después vamos todos’", expresó.

Lacalle Pou Durante su intervención en el encuentro, el mandatario se refirió a su reciente visita a China y las negociaciones por un posible tratado de libre comercio con el país asiático. Lacalle Pou destacó la necesidad de comerciar y establecer más vínculos que indiquen un descenso en los aranceles.

Sobre este punto, sostuvo que el presidente Xi Jinping le manifestó su voluntad de acelerar esa asociación con Uruguay y que, por otro lado, en la declaración conjunta entre ambas naciones se dejó en claro la sintonía para promover el diálogo, en materia de libre comercio, entre el Mercosur y China.

Luego dijo que Uruguay requiere que se le diga la verdad sobre la posición de los países del Mercosur al respecto. “Yo creo que no hay voluntad de avanzar en un libre comercio con China como Mercosur”, aseveró.

Respecto al diálogo mantenido en China, indicó que, para que Uruguay pueda avanzar, es necesario que los socios del bloque regional "simplemente, no se opongan", y prosiguió: "Todos sabemos que los respectivos servicios exteriores han hablado con China para alertar que no sería bien visto que Uruguay avanzara bilateralmente, todos lo sabemos, ¿verdad?", señaló.

Posteriormente pidió que, si la voluntad del bloque es avanzar, se acepte que Uruguay pueda hacerlo primero o, de lo contrario, que se le informe, de forma sincera, la posición de cada uno. "Uruguay tiene la vocación de participar y pertenecer en el Mercosur", recordó, pero, consideró, no se debe optar por la contradicción entre fortalecer y no negociar con el resto del mundo.

"Uruguay tiene la vocación de realizar un acuerdo de libre comercio con China; si es con el Mercosur, mejor. El Mercosur, por ahora, está en otra cosa, lo que necesitamos es que se diga: ´no hay problema, que avance Uruguay que después vamos todos", declaró, y añadió: "Todos tenemos que ganar".

Lacalle Pou también reiteró que Uruguay insiste en la modernización del bloque regional y que en algún punto este hecho se está consumando. Agregó que el organismo de integración debe mirar hacia adentro y evaluar las acciones que se han logrado.

Sobre el acuerdo con la Unión Europea, el mandatario valoró el trabajo realizado por Brasil, en el marco de su presidencia pro tempore, y de Lula, en particular, en los últimos meses. No obstante, opinó que el Mercosur debe decidir si va a continuar con las negociaciones después de 25 años sin obtener el resultado buscado.

En cuanto al acuerdo celebrado con Singapur, indicó que traerá consecuencias positivas para la región, principalmente, por el posicionamiento del Mercosur. "Es una señal, no estamos estancados", expresó. No obstante, dijo que a Uruguay no le aporta demasiado en términos comerciales, pero que, si es parte del posicionamiento del bloque regional en una zona que calificó como pujante, es un buen indicio.

Respecto al concepto de modernización planteado, celebró que el próximo lunes 11 Uruguay y Brasil concreten tres acciones en conjunto: la inauguración del aeropuerto binacional de Rivera, la firma de la licitación para las obras del puente que une Río Branco, en Cerro Largo, y Yaguarón, en Brasil, y la licitación del dragado del canal San Gonzalo, entre las lagunas Merín y de los Patos. "Es un avance en las relaciones bilaterales", subrayó.

Acerca de las relaciones con Paraguay, consideró que la hidrovía que le daría la salida al mar a Paraguay y Bolivia, a través del puerto de Montevideo, es algo positivo para ambos países y también para Uruguay. "Nosotros fuimos puerto, después ciudad y después país", manifestó.

Asimismo, valoró que los inversores privados estén atentos a las relaciones entre las naciones y las señales que el bloque emite; agregó que las inversiones, en Uruguay, son cuestiones de Estado, que trascienden los gobiernos de turno. Además, mencionó que, al mirar la balanza comercial del país con los tres socios, es deficitaria para Uruguay y que ha descendido el comercio exterior con cada uno de ellos.

El presidente estuvo acompañado por el canciller, Omar Paganini, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. La instancia fue presidida por el mandatario de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y participaron sus homólogos de Argentina, Alberto Fernández; Paraguay, Santiago Peña, y Bolivia, Luis Arce.