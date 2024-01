Audiencia de conciliación en MTSS por denuncia por acoso sexual del diputado Gustavo Olmos presentada por Martina Casás

Details Thursday, 01 February 2024 00:21

En torno a la denuncia de acoso sexual del diputado Gustavo Olmos presentada por Martina Casás, se llevó a cabo este martes una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo (MTSS).

Casás, que pertenecía al mismo sector político que el denunciado, Marea Frenteamplista, reclama una indemnización que ronda el millón de pesos. Sin embargo, la abogada del sector, Marina Morelli, afirma que no se ha terminado la relación laboral con Casás y no está de acuerdo con las conclusiones de la parte denunciante.

Por lo tanto, se ha habilitado el proceso judicial para que allí se esclarezcan los hechos (que resultaron en la denuncia de acoso sexual), respetando plenamente las garantías legales, declaró Morelli.

"Cuando digo que el reclamo me parece poco serio y contradictorio, es porque va en contra de la realidad. En esta reclamación nos indican que la parte demandante se considera despedida el 31 de octubre de 2023. Sin embargo, alguien que se considera despedido no realiza sus tareas, no recibe el pago de sueldo y no coordina actividades, como por ejemplo, dividir las vacaciones y tomar días en enero y febrero del siguiente año", agregó la abogada.