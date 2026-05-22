Se proyecta la visita del papa León XIV a Uruguay para noviembre, marcando el regreso de un pontífice tras casi cuatro décadas

Details Friday, 22 May 2026 14:00

El papa León XIV visitará Uruguay el próximo noviembre, marcando el histórico regreso de un pontífice al país tras 38 años. Aunque la Conferencia Episcopal del Uruguay aguarda la confirmación oficial del Vaticano para definir la fecha exacta y la duración de la estadía, la Iglesia Católica y fuentes diplomáticas dan el viaje como un hecho que también incluirá a Perú y Argentina.

El itinerario confirmado abarca Montevideo y Florida. La inclusión de este último departamento responde a las gestiones de su intendente, Carlos Enciso, quien inició los contactos en noviembre de 2025.

“Estamos en condiciones de informar una gran noticia según nuestras fuentes vaticanas. En el marco de su visita a Uruguay, en la primera quincena de noviembre, estaría prevista la presencia de León XIV en el Santuario de la Virgen de los 33”, expresó Enciso a través de su cuenta en la red social X.

En tanto, las autoridades definen un tercer destino en el norte del país, que se decidirá entre Rivera y Paysandú.

Foto: Vaticano

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