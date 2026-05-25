Triple homicidio en el Cerro: tres fallecidos y dos heridos tras un ataque con armas de fuego

Details Monday, 25 May 2026 14:33

Tres personas fallecieron y otras dos resultaron heridas tras ser atacadas con armas de fuego en la intersección de las calles Egipto y Estados Unidos, la noche de este domingo, en el barrio Cerro.

Según la información oficial, varios hombres armados descendieron de un vehículo y efectuaron al menos cincuenta disparos. A causa de las ráfagas, dos jóvenes de 23 y 29 años murieron en la escena, mientras que una mujer de 35 años falleció poco después en el Hospital del Cerro.

En tanto, los heridos, de 24 y 28 años, permanecen internados bajo asistencia médica, encontrándose el primero de ellos en estado muy grave. En el sitio del ataque, la Policía Científica incautó una pistola Glock 9 mm modificada, que presentaba requisitoria por hurto a un funcionario policial.

El caso se encuentra a cargo del Departamento de Homicidios y la Fiscalía General de la Nación.

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