Uruguay cerró la primera ronda de las Eliminatorias como líder del Grupo D tras derrotar a Cuba

Details Monday, 06 July 2026 10:56

La selección uruguaya de básquetbol derrotó 99-70 a Cuba en el Antel Arena y se quedó con el primer puesto del Grupo D en el cierre de la primera fase de las Eliminatorias hacia el Mundial de Catar 2027. Con este triunfo, el equipo dirigido por Gerardo Jauri cerró esta etapa con un registro de cinco victorias y una sola derrota.

De acuerdo al formato de disputa del torneo, los tres mejores equipos del Grupo D (Uruguay, Argentina y Panamá) avanzarán a la siguiente ronda para conformar un nuevo grupo junto a los clasificados del Grupo B. En este último sector, Canadá ya selló su pasaje, mientras que Jamaica, Puerto Rico y Bahamas pelean por los dos cupos disponibles.

Para esta segunda fase, las selecciones arrastrarán el 50% de las unidades obtenidas en la instancia inicial, lo que significará que el combinado celeste comenzará la etapa con 5,5 puntos.

Foto: X - selección uruguaya de básquetbol

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