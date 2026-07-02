Intendencia de Canelones anunció proyectos de conservación y nuevas regulaciones ambientales

Details Thursday, 02 July 2026 14:17

La Dirección General de Gestión Ambiental de Canelones presentó una serie de acciones orientadas a la conservación de los ecosistemas del departamento, entre ellas dos proyectos para la desembocadura del arroyo Solís Chico.

Las iniciativas prevén retomar la rectificación de la salida al mar del curso de agua, iniciada en 2020, y desarrollar un paseo lineal en ambas márgenes, entre Parque del Plata y Las Vegas.

Además, se impulsarán nuevas normativas para la cuenca de la Laguna del Cisne, la protección de los cielos nocturnos y la conservación de ecosistemas vulnerables, como humedales, marismas y cangrejales.

Las acciones presentadas también contemplan la conservación y restauración ecológica de las Áreas de Protección Ambiental y los Senderos de Interpretación Ambiental. Asimismo, se dio a conocer el Fondo Joven de Acción Climática, una herramienta que permitirá a jóvenes de entre 15 y 24 años acceder a recursos para impulsar iniciativas de acción climática en sus comunidades.

Foto: Captura video

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