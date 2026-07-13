A partir del 15 de julio regirá la Alerta Amber en todo el país

Details Monday, 13 July 2026 14:14

A partir del próximo 15 de julio, comenzará a regir en todo el territorio nacional la "Alerta Amber Uruguay", un nuevo sistema oficial de búsqueda temprana destinado a la localización inmediata de niños y adolescentes ausentes cuya integridad se encuentre en peligro.

El mecanismo, regulado bajo la Ley N° 20.381 y bajo la órbita del Ministerio del Interior, faculta a la Policía Nacional a emitir una difusión masiva a nivel país sin necesidad de esperar plazos burocráticos. Según la información difundida por el Ministerio del Interior, para su activación simultánea se requerirá que la persona sea menor de 18 años, que un informe técnico de Interpol presuma un trasfondo delictivo o violento en la desaparición y que los familiares directos otorguen su consentimiento para dar publicidad al caso.

Una vez reunidos estos requisitos, el aviso se desplegará de manera masiva en medios de comunicación locales, operadores de telefonía, redes sociales, cartelería pública, peajes y pasos de frontera. Para colaborar con la localización de los menores, las autoridades establecieron como canales de comunicación directos el correo electrónico oficial (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) y la línea de emergencia 911.

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