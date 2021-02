La dieron en adopción cuando niña y pide ayuda para encontrar a su madre biológica

Details Sunday, 21 February 2021 16:58

La búsqueda activa de Alexandra Pion se inicia a principios del 2020 con una publicación en Facebook que manifestaba lo siguiente “Si sos de Uruguay y tuviste una hija el 23 de diciembre de 1981 , si decidiste darme o te obligaron a hacerlo, no importa las causas ...podrías ser mi mamá biológica y te estoy buscando”.

Hace unos meses publicamos su historia, actualmente Alexandra sigue con su búsqueda y pide colaboración para poder encontrarse con su mamá. Cuenta con muy pocos datos, entre ellos un acta de nacimiento con fecha 23 de diciembre de 1981 con una dirección en Montevideo en la calle Juan María Pérez

Pion nos menciona que logró comunicarse recientemente con una persona que indicó ser familiar de los antiguos moradores del lugar que figura en su acta de nacimiento, pero que no consiguió información valiosa para su búsqueda.

Entrevistada por Actualidad nos cuenta cómo se entera “yo tenía como 9 o 10 años y me encantaba revolver, ahí vi los papeles de adopción y pregunté y me dijeron que mi madre no me podía tener y me dio”.

Con respecto a sus padres adoptivos “hace muchos años que fallecieron y yo ahora que tengo hijos adolescentes me empecé a preguntar que pasaría si mis hijos se enamoran de un familiar mío y charlando eso con allegados me impulsaron a que busque”.

Pasaron muchos años hasta que Alexandra empieza a solicitar información sobre el paradero de su madre biológica, dado que “ esperé a que ya no estuvieran mis padres de crianza , el por qué de eso es que me costaba preguntar, yo pensaba que ellos se iban a sentir mal con que yo quisiera saber, pensaba que ellos iban a sentir que habían fallado en algo , que no me dieron el amor que necesité”.

Durante el transcurso de la entrevista recuerda a sus padres adoptivos que la criaron en la ciudad de Las Piedras, con mucho cariño y reconocimiento ”fueron todo, me dieron todo”.

Alexandra no pierde las esperanzas de poder encontrar a su madre que según le contaron era una joven del interior que fue a estudiar a Montevideo.

La entrevistada manifestó no tener rencor hacia su madre biológica y finaliza diciendo "solo quiero saber su historia, que pasó".