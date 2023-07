Intendencia recibió denuncias por venta ilegal de animales

Details Tuesday, 25 July 2023 00:47

La Intendencia de Canelones, a través de la Unidad de Bienestar Animal, recibió varias denuncias por la venta ilegal de animales en ferias.

La responsable de la Unidad de Bienestar Animal de la comuna, María Eugenia Perdomo, anunció que "la Intendencia se comunicará, en primera instancia, con los feriantes que estén en infracción, luego, si se repite la comercialización, se procederá a retirar a esos animales y a la aplicación de las multas correspondientes".

Las denuncias se pueden realizar en la Dirección Fauna del Ministerio de Ambiente o por el mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Perdomo confirmó que llegaron, entre otras, denuncias por la venta de tortugas en varias ferias del departamento. "Estos animales no se pueden comercializar, está prohibido. Nosotros apostamos al diálogo en primera instancia, para luego aplicar el retiro de los animales y las multas correspondientes, que van desde las 10 UR hasta las 500 UR", afirmó.

La jerarca informó que la venta de algunos animales está prohibida también en comercios. “Ya hemos realizado dos intervenciones en comercios, una en Canelones y otra en Santa Lucía, por la venta de tortugas chilensis (tortuga terrestre argentina), que no se puede vender en Uruguay porque no hay criaderos y lamentablemente se traen de contrabando", dijo.

Además, agregó que luego de decomisar las tortugas y aplicar las multas correspondientes, se las lleva a recuperación. Los animales que están permitidos para la comercialización, pero que los vendedores deben estar inscriptos en el registro de criadores (MGAP), son: Loras Australianas, Cocotillas, Manones, Calafates, Canarios Roller, Diamantes y Agapornis. Desde la Unidad de Bienestar Animal se realizó una capacitación para los auxiliares de feria, con el objetivo de saber cómo actuar en caso de una denuncia o de encontrarse con esta situación.