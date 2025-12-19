El martes 23 de diciembre comienza el programa Mar al Alcance

Details Friday, 19 December 2025 15:58

El programa Mar al Alcance retomará su actividad a partir del martes 23 de diciembre, con propuestas orientadas a facilitar el acceso al mar a personas con discapacidad y a adultos mayores durante la temporada estival.

La iniciativa funcionará en tres puntos de la costa: la Bajada 25 de Solymar, la Bajada Árbol de Judía en Atlántida y la bajada accesible ubicada frente al Hotel Vista, en La Floresta. En estos espacios se dispondrá de sillas anfibias y de personal capacitado para asistir a quienes deseen ingresar al agua o realizar actividades recreativas.

El programa es coordinado por el Área de Discapacidad, bajo la órbita de Martín Nieves, junto con la Dirección General de Deportes.

Según el director del Área Deportiva del gobierno departamental, Fernando Trujillo, las bajadas contarán con promotores deportivos y profesores de educación física, que asistirán a las personas mayores o con discapacidad. Atlántida y Solymar tendrán cuatro promotores, mientras que La Floresta contará con dos.

DÍAS Y HORARIOS

Los días y horarios de funcionamiento varían según la localidad. En Solymar, el programa estará operativo los miércoles y viernes, de 8:00 a 12:00. En Atlántida, se desarrollará los martes y jueves, en el mismo horario. En La Floresta, la atención será los miércoles y viernes, de 8:30 a 11:30.

Para acceder a las actividades acuáticas, las personas interesadas deberán realizar una inscripción previa a través del formulario web: Formulario

Foto de archivo: Intendencia de Canelones