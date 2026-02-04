Avanzan obras en el Camino Las Piedritas

Los trabajos de reacondicionamiento del Camino Las Piedritas, que une Pando con Joaquín Suárez, continúan en desarrollo.
La intervención abarca 3.200 metros, desde el cementerio de Pando hasta Joaquín Suárez, pasando por la Colonia Berro, con un presupuesto cercano a 60 millones de pesos financiado por el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI).
Según indicó el encargado de la Unidad Ejecutora 3A, Ing. Juan Pablo Pereira, se trata de un camino que “fue pavimentado hace varios años y, en función de la demanda que captó, se vio deteriorado”, lo que motivó una intervención.
La Intendencia de Canelones comunicó que el proyecto incluye el reacondicionamiento de la calzada, con bacheo en las zonas más deterioradas, fresado, colocación de 15 centímetros de tosca, espumado a alta temperatura con inyección de asfalto y cemento, y la instalación de una nueva carpeta asfáltica. Además, se construirá una senda peatonal en un tramo de baja visibilidad y circulación rápida.
Los trabajos comenzaron a mediados de enero de 2026 y tienen un plazo estimado de ejecución de tres meses. Se prevé que la intervención mejore las condiciones de tránsito, la seguridad vial y la conectividad entre Pando y Joaquín Suárez.
