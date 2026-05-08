Intendencia de Canelones alerta por estafas telefónicas vinculadas al cobro de tributos

Details Friday, 08 May 2026 14:10

La Intendencia de Canelones emitió una alerta a la población tras detectar una serie de intentos de estafa telefónica relacionados con el cobro de tributos departamentales.

Según el reporte oficial, varios vecinos recibieron llamadas en las que se anunciaban acciones judiciales por deudas de Contribución Inmobiliaria. En algunos casos, los responsables de estas comunicaciones exigieron pagos directos bajo la amenaza de iniciar remates u otros procedimientos legales contra las propiedades.

En el aviso difundido para evitar que más ciudadanos resulten perjudicados, la comuna enfatizó: “Ninguna de nuestras dependencias realiza llamado alguno de este tipo, no anuncia remates u otras acciones por vía telefónica y menos aún exige pagos por ese medio. Las gestiones de cobro de tributos se realizan por los canales institucionales en todos los casos, por lo que las llamadas antes mencionadas tienen carácter claramente fraudulento”.

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