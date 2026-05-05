Nueva oferta educativa en Las Piedras: Diploma en Gestión Inteligente del Transporte de UTEC

Details Tuesday, 05 May 2026 12:51

La Universidad de Tecnología (UTEC) oficializó su llegada al departamento de Canelones con el lanzamiento del diploma en Gestión Inteligente del Transporte. La formación comenzará el 3 de junio en el Polo Tecnológico Canario de Las Piedras, tras la firma de un convenio prevista para el 25 de mayo.

El intendente Francisco Legnani calificó el hecho como un hito “revolucionario para el departamento”. Destacó además que “así como se viene llevando a cada rincón del país, traerla a Canelones en la zona metropolitana para los gurises de la localidad y de la zona es algo que nos reconforta mucho”.

La rectora de la UTEC, Valeria Larnaudie, señaló que la oferta responde a las demandas del sector productivo. El programa, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dictado junto al Tecnológico de Monterrey, busca ser “un espacio de vinculación con actores locales, un espacio de referencia donde los jóvenes del departamento puedan conocer la UTEC, puedan conocer a la universidad y puedan imaginarse y proyectarse en la vida universitaria”.

Foto: Intendencia de Canelones

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