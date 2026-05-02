Tras denuncia, la Intendencia de Canelones derivó hacia un refugio a un mono que vivía como mascota

Details Saturday, 02 May 2026 14:23

Un ejemplar de mono de la especie Hamadryas fue retirado de un domicilio particular en el departamento de Canelones, tras una denuncia que alertó sobre su presencia como mascota.

Según información oficial de la Intendencia de Canelones, la familia que poseía al animal procedió a una entrega voluntaria con el fin de facilitar su traslado a un centro especializado y preservar su vida.

El destino asignado para el primate es el refugio de Animales Sin Hogar, lugar definido por el Ministerio de Ambiente para su permanencia. Eugenia Perdomo, responsable del Área de Bienestar Animal de la comuna, informó sobre el estado sanitario previo al movimiento: “días antes se le hizo un análisis de tuberculina que dio negativo, por eso hoy estamos haciendo este traslado”.

Desde el refugio receptor, Juan Echavarría explicó que el establecimiento ya cuenta con tres ejemplares de la misma especie, aunque se mantendrán medidas de separación para evitar incidentes. “Igualmente, la idea es que no convivan juntos porque pueden ser agresivos entre ellos. Por eso, tenemos encierros de aproximadamente 400 metros cuadrados. En este momento se encuentra en una jaula un poco más chica porque está dentro de una cuarentena”, precisó el responsable del refugio.

La prosecretaria general de la Intendencia de Canelones, Sandra Saffores, se refirió a los riesgos de mantener estos animales en entornos domésticos, advirtiendo que “son animales que aparentemente son muy dóciles pero pueden ser agresivos y peligrosos”. Asimismo, señaló que ante casos de tenencia irregular, los particulares pueden contactar al Área de Bienestar Animal o al Instituto Nacional de Bienestar Animal (IMBA) para coordinar el retiro junto al Ministerio de Ambiente.

Por último, Perdomo enfatizó que la normativa vigente impide que este tipo de fauna sea propiedad de civiles. “este tipo de animales no pueden estar en manos de particulares. Por eso, es bueno tomar el ejemplo de esta persona y hacer entregas voluntarias, siempre sabiendo que quien decide el destino final de dónde van a ir los animales es el Ministerio de Ambiente, que es la autoridad máxima”, concluyó la funcionaria.

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